Audiência discute projeto que institui reajuste anual para piso da enfermagem

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (9) uma audiência pública sobre o reajuste anual automático do piso salarial dos profissionais de enfermagem.

O debate atende a pedido dos deputados Bruno Farias (Avante-MG) e Reimont (PT-RJ), e será realizado a partir das 13 horas, no plenário 8.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

"O piso salarial é uma ferramenta primordial para garantir o direito à remuneração justa a qualquer trabalhador, é um direito fundamental e deve ser respeitado pela administração pública e entidades privadas de todo o País", afirma Bruno Farias.

Piso aprovado

Em 2022, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de um piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras, no valor de R$ 4.750. A proposta ( PL 2564/20 ) foi convertida na Lei 14.434/22 . Essa lei previa o reajuste anual, mas ele foi vetado.

Bruno Farias é autor do Projeto de Lei 2163/23, que prevê que esse piso seja atualizado, anualmente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o que for maior.