Senado homenageia 50 anos da Codevasf em sessão especial nesta segunda

Sede da Codevasf, em Brasília: atuação reconhecida no desenvolvimento regional - Foto: Cássio Moreira/Codevasf

O Senado celebrará o cinquentenário da empresa pública Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) nesta segunda-feira (8), às 14h. A sessão especial atende a requerimento ( RQS 141/2024 ) do senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Ao justificar o requerimento, Davi ressalta a sintonia da missão da empresa com os objetivos da República de reduzir as desigualdades sociais e regionais. A companhia atua com instituições públicas e organizações sem fins lucrativos em projetos de segurança hídrica e agricultura, entre outros.

“Ao longo de cinco décadas, a Codevasf tem sido instrumento de transformação das realidades das regiões em que atua, beneficiando milhões de pessoas com projetos que vão desde a infraestrutura básica até o apoio ao desenvolvimento local”, diz Davi.

Criada pela Lei 6.088, de 1974 , a estatal é vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e atua, por exemplo, na assessoria das obras de transposição do Rio São Francisco.