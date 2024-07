Exigência de presença de idoso para assinar contrato de crédito divide opiniões em audiência; assista

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública na quarta-feira (3) sobre o Projeto de Lei 46/24 , da deputada Flávia Morais (PDT-GO), que torna obrigatória a assinatura física de pessoas idosas para contratação de crédito.

O tema dividiu opiniões. De um lado, estavam aqueles que entendem que exigir a assinatura de idosos presencialmente, na mesa do gerente do banco, é uma forma de proteção e evita fraudes. Do outro, os que acham que a assinatura eletrônica, pelo celular ou computador, é mais acessível para quem tem mais de 60 anos.

O deputado Pedro Aihara (PRD-MG) é o relator da proposta e foi quem propôs o debate.