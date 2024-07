Eleições 2024: MPRS divulga canais para denúncias

Denúncias de infrações eleitorais podem ser encaminhadas ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) a partir de um banner na capa do site da instituição, pelo email exclusivo para denúncias do MP Eleitoral [email protected] ou diretamente nas Promotorias de Justiça.

O promotor de Justiça Rodrigo López Zilio, coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral (GAEL) do MPRS, ressalta que, ao encaminhar a denúncia de um fato que configure ilícito eleitoral, “é importante que o cidadão informe o máximo de elementos de prova disponíveis, como, por exemplo, o nome do candidato e do partido beneficiados, o dia do fato e as circunstâncias que envolvem o ilícito. Quanto mais detalhes em relação ao caso, melhor para o MP identificar e punir os responsáveis”.