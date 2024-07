Comissão aprova projeto com medidas para fortalecer investigação de crimes cibernéticos

Câmara dos Dep... Há 11 minutos Em Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que cria política de atenção às pessoas com doença renal Proposta deve seguir para análise do Senado

Câmara dos Dep... Há 25 minutos Em Câmara dos Deputados CCJ aprova inscrição do nome de Petrônio Portella no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria Ele foi deputado estadual, prefeito de Teresina, senador, presidente do Senado e governador do Piauí