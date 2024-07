Nova lei prevê realização de campanhas sobre riscos da automedicação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.912/24 , que prevê a realização de campanhas sobre os riscos da automedicação. A norma foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4).

O texto inclui um novo artigo na Lei Orgânica da Saúde .

De acordo com a nova regra, os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) devem realizar campanhas permanentes para informar a população sobre os riscos da automedicação, especialmente o consumo de antibióticos e medicamentos sujeitos a controle especial.

A determinação vale para União, estados, Distrito Federal e municípios.

A norma é oriunda do Projeto de Lei 1108/21 , do ex-deputado Geninho Zuliani (SP). O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no ano passado, onde foi relatado pelo deputado Marangoni (União-SP); e pelo Senado neste ano.