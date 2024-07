Regulamentação da reforma tributária será votada a partir da próxima quarta-feira, diz Lira

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/23, que concede anistia aos p...

Câmara dos Dep... Há 8 minutos Em Câmara dos Deputados Deputados analisam PEC que dispensa sanções a partidos que não cumpriram cotas eleitorais; acompanhe A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 9/23, que concede anistia aos p...