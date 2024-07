Ligação do PCC com Santa Casa de Lisboa entra na mira da CPI

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou nesta quarta-feira (3) a convocação do presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa Global Brasil, que é ligada àSanta Casa da Misericórdia de Lisboa, operadora de loterias e bancas de aposta em Portugal, que, segundo denúncias deve cerca de R$ 200 mil ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A informação foi reveladapelo jornal português Expresso, e pelaRevista Piauí.A convocação atende ao REQ 81/2024 , do senador Carlos Portinho (PL-RJ).

Essa dívida estaria relacionada a operações da Santa Casa em São Paulo, onde a instituição tentava estabelecer uma concessão de loterias estaduais. De acordo com o senador, “documentos internos da Santa Casa revelaram que a organização foi extorquida pelo PCC”.

“Ainda que uma auditoria interna da Santa Casa Global não tenha citado essa dívida especificamente, outras irregularidades foram denunciadas ao Ministério Público português”, aponta Portinho.

O senador reforça que é essencial para que a CPI possa investigar a fundo as alegações de envolvimento de instituições com organizações criminosas e garantir a integridade do mercado de apostas esportivas no Brasil.

“A convocação tem como objetivo compreender o real interesse da Santa Casa Global Brasil nesse mercado, especialmente à luz de suas ligações com o PCC. É necessário obter esclarecimentos sobre a origem da alegada dívida", diz o requerimento.

Inter de Limeira x Patrocinense

A CPIda Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou outros requerimentos nesta quarta-feira, entre eles, vários relacionados aos clubes Inter de Limeira e Patrocinense. Uma partida entre as duas equipes válida pela Série D do Campeonato Brasileiro é investigada pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultado.

Além de requisitar relatório da SportRadar sobre o caso, empresa contratada pela CBF para monitorar irregularidades em partidas, a CPI aprovou convites ao presidente da Inter de Limeira, Danilo Maluf; e ao presidente do Patrocinense, Roberto Avatar. Eles devem comparecer na condição de testemunhas.

Estão ainda na lista de convidados o empresário Anderson Ibrahim, responsável pela Air Golden — empresa que administrava o Patrocinense nas primeiras rodadas da Série D do Brasileirão — e Estevam Soares, ex-técnico do clube.

VAR

Os pedidos aprovados nesta quarta incluem ainda requisições de informações e de imagens das cabines do VAR (sigla em inglês para Árbitro Assistente de Vídeo) durante partidas entre Botafogo e Palmeiras, ocorrida em novembro de 2023, e entre Palmeiras e Vasco, ocorrida em agosto do mesmo ano. O colegiado requer ainda da CBF dados sobre câmeras utilizadas no jogo entre Athletico-PR e Flamengo em junho deste ano.

A CPI é presidida pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e tem como relator o senador Romário (PL-RJ).