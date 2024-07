Humberto Costa destaca visita de Lula a Pernambuco

O senador Humberto Costa (PT-PE) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (3), visita do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Pernambuco. O parlamentar afirmou que Lula entregou, na terça-feira (2), 448 unidades habitacionais dos Conjuntos Vila Brasil I e II, pelo Minha Casa, Minha Vida, além de ter assinado a regularização fundiária de 2,6 mil famílias pernambucanas.

Humberto também ressaltou que o governo federal já anunciou R$ 5,5 bilhões em investimentos para universidades e hospitais federais, o que inclui um novo campus da Universidade Federal de Pernambuco no município de Sertânia. Segundo o senador, ainda serão criados seis campi do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), totalizando um investimento de R$ 150 milhões.

— A cada nova visita que Lula faz a Pernambuco, é certeza de que mais recursos irão para o nosso estado. Também celebramos a assinatura de repasses para a execução de obras em Suape e o anúncio da inclusão de duas maternidades no Novo PAC Seleções, uma em Ouricuri e outra em Garanhuns. Mas o trabalho não para por aí. O presidente também anunciou recursos para o metrô, para ações em canais e em obras de contenção de encostas. Outra ação importante foi a que garante investimentos em abastecimento de água na zona rural.

O parlamentar ainda destacou que 20 mil proprietários de apartamentos com risco de desabamento na região metropolitana do Recife, chamados de "prédios-caixão", vão receber as indenizações que foram acordadas com o governo.

— Isso é graças a um esforço conjunto que envolveu o nosso mandato, a Justiça, o Ministério da Fazenda, a Advocacia-Geral da União, a Caixa Econômica e a governadora Raquel Lyra, que comigo trabalhou fortemente para que conseguíssemos a solução desse problema. Inclusive, ficará na responsabilidade do governo do estado a construção de moradias para as pessoas que estavam ocupando esses prédios abandonados, além da responsabilidade de, nos terrenos que serão doados ao governo do estado, desenvolver projetos sociais, principalmente de moradia popular.