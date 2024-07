Cantora três-passense Raiany de Freitas vai participar de programa da Rede Record

O Vice-Prefeito Rodrigo Ipê, o Secretário de Desenvolvimento e Inovação Carton Cardoso e a Coordenadora Cultural Andrea Baraldi receberam na tarde desta segunda-feira, 1° de julho, no gabinete da Prefeitura Municipal de Três Passos, a visita da cantora três-passense Raiany de Freitas e do seu pai Evandro de Freitas.

Na oportunidade, pai e filha trouxeram a informação de que a jovem cantora de 12 anos vai participar, representando o Rio Grande do Sul, do programa Canta Comigo Teem 5, da TV Record, que vai ao ar todos os domingos. A atração terá 8 episódios e Raiany fará sua apresentação no 1° episódio que irá ao ar no próximo domingo dia 07 de julho a partir das 18 horas.

Foram mais de 5 mil inscritos de todo o Brasil e no final, foram selecionados 80 participantes que vão se apresentar em 8 episódios iniciais, sendo 10 participantes por programa, concorrendo ao prêmio de R$ 200.000 na grande final.

Raiany nasceu e reside em Três Passos, foi a 1ª Prenda Mirim da 20ª Região Tradicionalista e se destaca como cantora em diversos festivais de música gaúcha, participando de apresentações na 17ª FEICAP, Três Passos Brilha e vários shows em diversas localidades. Prestigie e acompanhe Raiany pelo seu Instagram. Acesse o Link abaixo:

https://www.instagram.com/p/C828KRUBqiY/?igsh=ZjJpNGhrNjUzZmdl&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2FG4bvRzVOW6QhekbsySzutXw-SrvO2anKEm6zaDN_97-VvySrcukxj9c_aem_OyNsIQ5ZtP-65PHSOtc3KQ