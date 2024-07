Confúcio Moura diz que educação brasileira está em crise

O senador Confúcio Moura (MDB-RO), em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (1), alertou para a situação da educação no Brasil. Ele destacou a necessidade “urgente” de políticas educacionais que valorizem estudantes, professores e escolas. Confúcio Moura fez referência a dados sobre o desempenho dos estudantes brasileiros. O senador leu trechos de um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo nesta segunda sobre a situação do ensino no país.

O senador mencionou que o Brasil está entre os 15 piores países no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). Segundo ele, de cada dez brasileiros com 15 anos, apenas três conseguem resolver problemas simples, como converter moedas e comparar distâncias. De acordo com os dados apresentados pelo parlamentar, mais da metade dos alunos brasileiros ficou abaixo média em matemática e leitura.

— Isso deve ser uma atuação do Estado brasileiro, comprometido com a transformação dessa triste realidade. Somente com compromisso firme e contínuo com a educação, poderemos reverter esse quadro alarmante e garantir um futuro próspero e justo para todos os brasileiros — enfatizou.

O senador destacou que, apesar dos esforços do Ministério da Educação (MEC) e do Congresso Nacional para rever a situação do novo ensino médio, "a educação demora a dar resultados positivos para a economia” e, por isso, é necessário agir imediatamente.

— Começar agora para que surta o efeito daqui a 20, 30 anos. Se a gente não começar agora, deixar para daqui a dez anos, vinte anos, aí sim nós vamos adiando cada vez mais um elemento tão importante, que é a educação, para o desenvolvimento do Brasil — afirmou.

No mesmo discurso, Confúcio Moura homenageou os pioneiros que contribuíram para o desenvolvimento de Rondônia. O senador destacou a importância da agricultura familiar e da produção de cacau no seu estado, que se tornou um exemplo de agricultura sustentável.