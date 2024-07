CAS sabatina indicada para a Ouvidoria da Anvisa na quarta

Samara Furtado Carneiro é servidora de carreira no cargo de farmacêutica/bioquímica da Secretaria de Saúde do DF - Foto: herivel

Em reunião nesta quarta-feira (3), às 10h, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) deve votar a indicação de Samara Furtado Carneiro para o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na vaga decorrente do término do mandato de Daniela Hoffmann Lobato Chaves Lopes. Após sabatina, será feita a votação do relatório da indicação ( MSF 10/2024 ), a cargo do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB).

Samara Furtado Carneiro é servidora de carreira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo efetivo de Farmacêutica/Bioquímica há cerca de 20 anos. A indicada exerceu diversas funções na Secretaria, entre elas as de diretora de Assistência Farmacêutica; coordenadora de Atenção Secundária e Integração de Serviços de Saúde; chefe de Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos; e subsecretária de Logística em Saúde, função que ainda exerce. Também atuou no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, onde foi coordenadora-geral do programa, em 2022.

Em reunião da CAS de 25 de junho, foi concedida vista coletiva da indicação, nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado.