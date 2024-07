Milonga “Ajoujo” vence o 37º Carijo da Canção Gaúcha

A Última Ronda, neste domingo, 30 de junho, do 37º Carijo da Canção Gaúcha iniciou com a apresentação das 16 músicas classificadas entre a Fase Local e a Fase Geral do Festival.

Faltavam 20 minutos para a uma hora da madrugada de segunda-feira, 01/07, quando os apresentadores Everson Dornelles e Estela Fachin, iniciaram o anúncio dos vencedores. O show de Elton Saldanha encerrou as apresentações da noite.

Veja os vencedores:

1° lugar - Troféu Soldado Pé No Chão:

Ajoujo (Milonga)

Letra: Henrique Fernandes

Melodia: João Paulo Deckert

Intérprete: João Paulo Deckert/Nando Soares

2° lugar - Troféu Tarefeiro:

Minha Guitarra (Milonga)

Letra: Nit Paulo Garcia

Melodia: Guilherme Castilhos e Leonardo Quadros

Intérprete: Flávio Hanssen

3° lugar - Troféu Erva Mate:

Poente (Chamarra)

Letra: Ramiro Bregles

Melodia: Marcelo Grethe

Intérprete: José Ricardo Nerling/Ana Paula Tonello/Edu Dall’Osto

Melhor intérprete - Troféu Cevadura:

Lú Schiavo e Felipe Coelho

Música: Quando o Silêncio Pede a Palavra

Melhor instrumentista - Troféu Sapecador:

Guilherme Castilhos e Yuri Menezes

Música: Minha Guitarra (Milonga)

Destaque feminino - Troféu Mulher Tarefeira:

Lú Schiavo

Música: Quando o Silêncio Pede a Palavra

Melhor arranjo instrumental - Troféu Cancheador:

Ajoujo (Milonga)

Letra: Henrique Fernandes

Melodia: João Paulo Deckert

Intérprete: João Paulo Deckert/Nando Soares

Melhor arranjo vocal - Troféu Soque de Erva Mate:

Poente (Chamarra)

Letra: Ramiro Bregles

Melodia: Marcelo Grethe

Intérprete: José Ricardo Nerling/Ana Paula Tonello/Edu Dall’Osto

Melhor trabalho poético - Troféu Carijo:

Ajoujo (Milonga)

Letra: Henrique Fernandes

Melodia: João Paulo Deckert

Intérprete: João Paulo Deckert/Nando Soares

Composição sobre a história de Palmeira das Missões - Troféu Mozart Pereira Soares:

Tá num quadro do sobrado (Vaneira)

Letra: Alixandre Lima

Melodia: Fabiano Cestari

Intérprete: Fabiano Cestari

Melhor tema ecológico - Troféu Palmeira das Missões:

Poente (Chamarra)

Letra: Ramiro Bregles

Melodia: Marcelo Grethe

Intérprete: José Ricardo Nerling/Ana Paula Tonello/Edu Dall’Osto

Música mais popular - Troféu Rio Guarita:

Poente (Chamarra)

Letra: Ramiro Bregles

Melodia: Marcelo Grethe

Intérprete: José Ricardo Nerling/Ana Paula Tonello/Edu Dall’Osto

Melhor composição sobre a temática erva mate - Troféu Chimarrão:

Querência da Erva Mate (Milonga)

Letra: Flávio Saldanha

Melodia e interpretação: Vinicius Brum

Melhor trabalho sobre a história de Palmeira das Missões – edição especial dos 150 anos:

Querência da Erva Mate (Milonga)

Letra: Flávio Saldanha

Melodia e interpretação: Vinicius Brum