Senado inaugura espaço de educação socioambiental, que receberá visitas

Nesta quinta-feira (27), o Senado Federal inaugurou sua Sala Verde, um espaço dedicado às atividades de educação socioambiental, localizado no viveiro da Casa. No local, serão oferecidas visitas mensais a estudantes de escolas públicas e à comunidade em geral.

O evento contou com a presença da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e do deputado federal José Medeiros (PL-MT), além da coordenadora-geral do Departamento de Educação Ambiental e Cidadania do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Isis Akemi Morimoto.

A iniciativa do Senado está em linha com o Projeto Salas Verdes, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Relançado em 2023, ele tem como meta a criação de centros de informação e formação ambiental. Durante a cerimônia, Isis Morimoto celebrou a parceria firmada entre o Senado e o ministério.

— A educação ambiental é vista por todos nós como essencial para que a gente promova as mudanças culturais necessárias para o enfrentamento dos problemas socioambientais. O programa Sala Verde é uma iniciativa para que as pessoas se unam no propósito de proteger o meio ambiente. Nas salas verdes é possível juntar inteligência, massa crítica, boa vontade, mobilização e todos os elementos necessários para o exercício da cidadania.

A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, destacou o empenho da Casa no desenvolvimento do viveiro do Senado, desde sua criação em 2011.

— Este momento tão importante mostra o amadurecimento de um projeto que consegue unir as questões socioambientais, trabalhando as questões de meio ambiente, de educação, de acessibilidade, de inclusão.

O coordenador do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado (Ncas), Humberto Formiga, anunciou que o espaço receberá visitas regulares de escolas e faculdades a partir do ano que vem. Ele disse que o público vai conhecer, por exemplo, a iniciativa do viveiro de produzir energia limpa a partir da luz do sol. Iniciado em 2010, o Senado foi pioneiro nessa atividade. Também fará parte da visitação o percurso de 290 metros de trilhas pela área de agrofloresta do viveiro, que também são acessíveis para pessoas com deficiência motora ou visual e com mobilidade reduzida.

Ao longo da trilha, também inaugurada nesta quinta-feira, placas com QR Codes darão acesso ao aplicativo Flora do Senado , no qual os visitantes poderão obter informações sobre as espécies vegetais cultivadas no viveiro e as que compõem o espaço arquitetônico do Senado.

A senadora Damares Alves elogiou o viveiro:

— A trilha é acessível e eu fico muito contente com o fato de que a nossa Casa tenha um projeto tão extraordinário — celebrou.

Serviço

Para conhecer o Viveiro do Senado, uma visita guiada pode ser agendada pelo telefone (61) 3303-2706.