Senado celebra o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino

O Senado fará sessão especial na sexta-feira (5), às 14h30, em homenagem ao Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. A comemoração atende a requerimento ( RQS 1129/2023 ) do senador Izalci Lucas (PL-DF), subscrita pelos senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Flávio Arns (PSB-PR), Leila Barros (PDT-DF), Confúcio Moura (MDB-RO), Lucas Barreto (PSD-AP), Dr. Hiran (PP-RR), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Damares Alves (Republicanos-DF) e o senador licenciado Efraim Filho (PB).

Em seu requerimento, Izalci salienta que “o mês de junho é marcado pelas fogueiras, que servem como centro para a famosa dança de quadrilhas, cujas festas populares são realizadas por igrejas, colégios, sindicatos, empresas ou ocorrem em locais reservados para as festividades”. Ele destacou a importância das festas de São João em Campina Grande (PB) e em Caruaru (PE). Disse esperar que a homenagem do Senado contribua para revigorar as festas juninas como elementos do folclore brasileiro.

A Lei 12.390, de 2011 instituiu o dia 27 de junho como Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. De acordo com a norma, é considerado quadrilheiro junino todo profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada ou falada transmitido por tradição popular nas festas juninas.