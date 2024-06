O Senado fará sessão especial na sexta-feira (5), às 14h30, em homenagem ao Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. A comemoração atende a requeriment...

Senado celebra o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino O Senado fará sessão especial na sexta-feira (5), às 14h30, em homenagem ao Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. A comemoração atende a requeriment...

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os consultores da Casa que escreveram o livro - Foto: Pedro França/Agência Senado

Consultores do Senado lançam livro sobre reforma tributária O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os consultores da Casa que escreveram o livro - Foto: Pedro França/Agência Senado

Izalci critica manutenção da prisão do ex-diretor da PRF Silvinei Vasques Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (26), o senador Izalci Lucas (PL-DF) relatou a visita que fez a Silvinei Vasques, ex-diretor da Políc...