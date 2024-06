A 100 dias para as eleições municipais, confira as principais datas do calendário

Faltam 100 dias para as eleições municipais deste ano, quando 152 milhões de eleitores comparecerão às urnas para eleger os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

O pleito será realizado no dia 6 de outubro. Em cidades com mais de 200 mil eleitores, eventuais segundos turnos serão no último domingo de outubro, dia 27, caso um candidato não tenha atingido a maioria absoluta dos votos.

Confira datas importantes referentes às eleições de 2024:

Entre 20 de julho e 5 de agosto é permitida a realização de convenções partidárias:

As convenções deliberam sobre coligações e escolha de candidatos ao pleito. Definidas as candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.