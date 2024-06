Ricardo Fink é indicado como pré candidato a vice prefeito de Miraguaí

O vereador e atual presidente da Câmara de Vereadores de Miraguaí, Ricardo Fink, foi oficialmente indicado como pré-candidato a vice-prefeito na pré-candidatura de Neco. O anúncio foi feito durante um encontro que contou com a presença de representantes de três partidos: PR, PP e PT.

A indicação de Ricardo Fink partiu do partido PR, antigo PTB, sendo considerada uma escolha estratégica para fortalecer a chapa encabeçada por Neco.

Segundo informações do presidente do (PR), Diego Afonso Calson, as pré-candidaturas de Neco e Ricardo têm recebido o apoio de importantes lideranças políticas de Miraguaí.