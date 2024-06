Congresso é iluminado de azul em alusão ao Dia Nacional do Diabetes

O Congresso Nacional fica iluminado de azul até hoje (26) em apoio ao Dia Nacional do Diabetes. A data incentiva a conscientização sobre a doença, que afeta mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. As campanhas são focadas na educação, prevenção e promoção do diagnóstico precoce. A iluminação atende a pedido do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

O Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos. De acordo com os dados do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), a estimativa é que esse número chegue a 21,5 milhões em 2030.

O diabetes é uma condição crônica que pode levar a complicações graves como lesões na retina, nos rins e nos nervos, além de comprometimento dos membros inferiores. É importante destacar a alimentação saudável, a prática de exercícios regulares e o acesso a cuidados médicos de qualidade, que juntos desempenham um papel crucial na gestão da doença.

O diabetes

A doença é dividida em tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos menos comuns:

- Tipo 1: ocorre quando o sistema imunológico ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Isso afeta cerca de 5 a 10% das pessoas com diabetes.

- Tipo 2: é causado pela resistência do corpo à insulina e pela produção insuficiente de insulina. Aproximadamente 90% das pessoas com diabetes têm este tipo.

- Diabetes Gestacional: é diagnosticado pela primeira vez durante a gravidez e é caracterizado pela diminuição da tolerância à glicose. Pode desaparecer após o parto, mas nem sempre. A causa exata ainda não é conhecida.

- Outros Tipos: outros tipos de diabetes que são causados por defeitos genéticos, outras doenças ou pelo uso de certos medicamentos.

As campanhas em torno da data também visam desfazer crenças negativas ligadas à doença, fomentando a compreensão e solidariedade e reforçando a ideia de que, com conscientização e apoio, é possível controlar a doença e viver de forma saudável.