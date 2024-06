Seminário na Câmara discute avanços e desafios nos dez anos do Plano Nacional de Educação

A Frente Parlamentar Mista da Educação promove nesta quarta-feira (26) o Seminário Nacional 10 anos do Plano Nacional de Educação (PNE). O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira desde a primeira infância até o acesso e permanência nas universidades num período de 10 anos.

O seminário marca os dez anos da vigência do PNE com o objetivo de avaliar o que foi feito pelo poder público neste período e também projetar os desafios dos próximos anos, explica o deputado licenciado Pedro Uczai (SC), que solicitou a realização do seminário.

Confirmaram participação no evento o ministro da Educação, Camilo Santana; o coordenador da frente parlamentar, deputado Rafael Brito (MDB-AL); representantes de diversas entidades do setor da educação, como o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes); além de organizações da sociedade civil.

Durante a programação serão debatidos os desafios da universalização da educação básica; a alfabetização em tempo integral; a valorização e o financiamento da educação pública; a formação docente e na educação básica e superior; e os desafios da educação ao longo da vida: alfabetização, educação profissional, EJA e acesso ao ensino superior.

O seminário será realizado às 8 horas, no auditório Freitas Nobre, no anexo 2 da Câmara dos Deputados.

Clique aqui para ver a pauta do evento