Nova lei reconhece quadrilha junina como manifestação cultural nacional

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei 14.900/24 , que reconhece as quadrilhas juninas como manifestação da cultura nacional. O texto foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira (24).

A norma decorre do Projeto de Lei 1227/23, do deputado licenciado Ruy Carneiro (PB), e altera a Lei 14.555/23 , que reconheceu as festas juninas como manifestação da cultura nacional, para incluir também as quadrilhas juninas.

Quadrilhas juninas têm origem em danças de salão europeias e se popularizaram no Brasil, incorporando elementos das culturas locais. “Atrás apenas do Carnaval, os festejos juninos são os maiores do País”, disse Ruy Carneiro, autor do projeto.