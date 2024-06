Confederação do Equador: comissão participa de comemorações no Ceará

Para celebrar o bicentenário da Confederação do Equador, senadores visitarão o Ceará esta semana. Na sexta-feira (28), a Comissão Temporária que comemora os 200 anos do movimento revolucionário participará de uma audiência pública no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo, em Crato (CE). O evento está programado para começar às 9h.

Na véspera, a presidente da comissão, Teresa Leitão (PT-PE) e outros senadores vão participar de uma sessão solene no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE), que terá início a partir das 9h.

A Comissão em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador foi criada para planejar e coordenar as atividades de comemoração do bicentenário desse marco histórico. Vários eventos estão previstos ao longo do ano.

História

A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário ocorrido em 1824 no Nordeste. Teve início em Pernambuco, mas logo se espalhou por províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Era um movimento contra a monarquia de Dom Pedro I e defendia a implantação de um regime republicano.

Na época, o movimento foi proibido e perseguido pelas tropas leais ao imperador. Trinta e uma pessoas foram condenadas à morte. Entre elas, o Frei Joaquim do Amor Divino, mais conhecido como Frei Caneca, que se tornou um herói entre os revolucionários.