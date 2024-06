Ospa anuncia retomada de concertos com apresentações em Santa Cruz do Sul e Taquara

Após precisar interromper sua programação artística nos meses de maio e junho em razão das enchentes, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), anunciou a retomada de seus concertos. Nos dias 28 e 29 de junho, a orquestra viaja a Santa Cruz do Sul e Taquara, respectivamente, para duas apresentações alusivas ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul.



Com regência de Evandro Matté e participação da cantora lírica Carol Braga, a Ospa interpreta o mesmo programa nas duas datas, com obras de Beethoven, Bach e outros grandes compositores germânicos. Na sexta-feira (28/6), haverá uma apresentação gratuita na Catedral São João Batista, em Santa Cruz do Sul, às 19h. No dia seguinte, sábado (29/6), o concerto será no Centro de Eventos da Faccat, em Taquara, às 20h – os ingressos já podem ser retirados na Faccat, no Sesc Taquara e na Biblioteca Pública de Taquara, em troca de 1 litro de leite de caixinha.

Com o objetivo de valorizar a herança cultural da Alemanha, os concertos da Ospa fazem parte da programação organizada pela Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã (estabelecida em 2021, por decreto do governador do Estado), além de integrar a Série Interior da Temporada Artística 2024 da Ospa. Devido ao impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, toda a programação está sendo replanejada, por isso as datas divulgadas inicialmente poderão sofrer alterações.

Na Casa da Ospa, que também foi afetada pelas enchentes de maio, ainda não há data definida para a volta dos concertos. Por enquanto, o maestro Evandro Matté garante que a orquestra seguirá buscando alternativas para levar música ao público. “A Ospa circula pelo Rio Grande do Sul há mais de 70 anos. Neste momento de adversidade, entendemos que a cultura cumpre um papel importante para a reconstrução do Estado, levando alento e esperança a quem precisa,” destaca.

Sobre o repertório

Os concertos em Santa Cruz do Sul e Taquara incluem alguns dos maiores nomes da música alemã: Ludwig van Beethoven (1770-1827), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johannes Brahms (1833-1897), Georg Friedrich Händel (1685-1759) e Jacques Offenbach (1819-1880). O repertório contempla também outros compositores de língua alemã, como os austríacos Franz Schubert (1797-1828), Johann Strauss II (1825-1899) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Como é tradição nos concertos da Ospa no interior, o programa traz uma peça brasileira: “O Garatuja”, composta por Alberto Nepomuceno e inspirada no romance homônimo de José de Alencar. Carol Braga, mezzo-soprano de destaque na cena operística brasileira, cantará duas peças com a Ospa: “He shall feed his flock”, do oratório Messiah, de Händel, e “Parto, ma tu ben mio”, da ópera “La Clemenza di Tito”, de Mozart.

Concertos em Homenagem ao Bicentenário da Imigração Alemã

Série Interior – Santa Cruz do Sul

Quando: sexta-feira (28/6), às 19h

Onde: Catedral São João Batista (rua Ramiro Barcelos, s/n°, Santa Cruz do Sul)

Entrada franca

Série Interior – Taquara

Quando: sábado (29/6), às 20h

Onde: Centro de Eventos da Faccat (Av. Oscar Martins Rangel, 4.500 – Taquara/RS)

Centro de Eventos da Faccat (Av. Oscar Martins Rangel, 4.500 – Taquara/RS) Ingresso: 1L de leite de caixinha. Retirada até 28 de junho, na Faccat, no Sesc Taquara e na Biblioteca Pública de Taquara. A retirada é limitada a dois ingressos por CPF.

Ambos os eventos disponibilizam medidas de acessibilidade.

Programa

Ludwig van Beethoven | "Abertura Coriolano", Op. 62

Ludwig van Beethoven | "Allegretto", da Sinfonia nº 7

Georg Friedrich Händel | "He shall Feed his flock", do oratórioMessiah

Solista: Carol Braga

Johann Sebastian Bach | "Abertura da Suíte Orquestral nº 3 em Ré Maior, BWV 1068"

Johann Strauss II | "Valsa do Imperador"

Alberto Nepomuceno | "O Garatuja"

Wolfgang Amadeus Mozart | "Parto, ma tu ben mio", da ópera La Clemenza di Tito

Solista: Carol Braga

Johannes Brahms | "Dança Húngara nº 5"

Jacques Offenbach | "Galop", da ópera Orpheus