Centro de Estudos debate a responsabilidade estatal e a reparação pelos crimes da escravidão e do racismo

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) debate nesta terça-feira (25) a responsabilidade estatal e a reparação à população negra pelos os crimes da escravidão e do racismo.

O objetivo da discussão é analisar o impacto da escravidão sobre a população afro-brasileira; avaliar as responsabilidades do Estado em corrigir as desigualdades; discutir diferentes formas de reparação, como compensações financeiras, ações afirmativas e investimentos em educação e saúde; e explorar como o racismo está enraizado nas instituições brasileiras e as políticas necessárias para exterminá-lo.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 4.

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado à análise e à discussão de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil.

Desde sua instalação, em 2003, já foram publicados 27 estudos, muitos dos quais já transformados em lei ou incorporados pelos governantes. O colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido pelo deputado Da Vitoria (PP-ES).

As publicações podem ser baixadas gratuitamente aqui ou podem ser adquiridas no site da Livraria da Câmara.