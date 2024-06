Comissão debate oferta de carrinhos de compra adaptados a pessoa com autismo em estabelecimentos comerciais

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira (25), a oferta de carrinhos de compra adaptados para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em estabelecimentos comerciais, conforme previsto no Projeto de Lei 2982/22 . O evento, solicitado pelo deputado Glaustin da Fokus (Pode-GO), será realizado às 13 horas, no plenário 13.