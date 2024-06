Nelsinho Trad pede liberação de recursos de programa de mobilidade urbana

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) pediu, em pronunciamento nesta sexta-feira (21), que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, libere as contratações de municípios que já estão prontos para aderir ao programa de mobilidade urbana Avançar Cidades. O parlamentar ressaltou que a legislação eleitoral impede que as transferências de recursos sejam feitas a partir de 6 de julho, por conta das eleições municipais.

Nelsinho destacou que o programa do governo federal tem o objetivo de melhorar a qualidade dos deslocamentos da população nos ambientes urbanos por meio de financiamento de ações voltadas ao transporte público e ao transporte não motorizado, elaboração de planos de mobilidade urbana municipais e metropolitanos, além de estudos e projetos básicos executivos.

— São dezenas de municípios brasileiros que muitas vezes estão necessitando desses recursos para poder gerar emprego, para poder promover o desenvolvimento econômico, para poder fazer ações que possam melhorar no ir e vir das pessoas, fazendo com que haja uma rede econômica positiva de movimento de renda, emprego e movimento econômico. Então eu faço aqui um apelo ao secretário das Relações Institucionais: libere essas contratações, aquelas que já estão prontas, para que se possa efetuar até a primeira semana de julho. [...] Do contrário, só vai poder ser contratado ao final do ano, após o segundo turno das eleições municipais. A gente sabe que na maioria dos estados é um período de chuva. É um período péssimo para você, como Executivo, fazer frente a ações de obras de mobilidade urbana, de drenagem e de asfalto.