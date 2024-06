37º Carijo da Canção Gaúcha inicia neste fim de semana em Palmeira das Missões

Neste fim de semana inicia o 37º Carijo da Canção Gaúcha em Palmeira das Missões. O Parque de Exposições Tealmo José Schardong recebe os últimos preparativos para o festival que acontece entre os dias 23 e 30 de junho. O Carijo é considerado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul e, neste ano, celebra também os 150 anos de Palmeira das Missões.

O evento inicialmente ocorreria entre os dias 19 e 26 de maio, mas foi adiado por conta das enchentes que assolaram o estado. Mais de mil músicas foram inscritas e o trabalho dos avaliadores levou quase três dias. Foram selecionadas 10 composições para a fase local e 18 para a fase geral, além das músicas do Carijo Instrumental.

A abertura ocorre neste domingo (23) com o “Carijo em Casa”. Artistas locais percorrerão as ruas da cidade interpretando canções que marcaram época no festival. Na noite de segunda-feira (24) será realizado o Carijo em Prosa e Verso. Na terça (25) será a vez do Carijo Instrumental. Na quarta (26), destaque para o 21º Carijinho da Canção Gaúcha.

A partir da próxima quinta-feira (27) até domingo (30) ocorrem as apresentações pelas fases local e geral do Carijo no palco principal. Em todas as noites também acontecem shows com entrada gratuita. Serão, ao todo, 22 apresentações distribuídas entre o palco principal e o lonão.

Destaque para os shows de Renato Borghetti, Analise Severo, Daniel Torres, Chiquito e Bordoneio. Elton Saldanha, Os Mateadores, Os Chacreiros, Érlon Péricles, Walter Moraes, dentre outros artistas do cenário gaúcho.

Como atrações permanentes, o Carijo contará com exposição do Grupo Sentinelas no Ar junto à Casa de Cultura, Feira Recanto das Artes e Mostra de Indústria e Comércio no ginásio Mirandão.

Programação completa do 37º Carijo da Canção da Gaúcha:

DOMINGO, 23 DE JUNHO DE 2024

14h – Carijo em Casa – pelas ruas da cidade

20h – Chegada do trio elétrico do Carijo em Casa no Acampamento da Cidade de Lona

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2024

14h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

14h – Passagem de som para intérpretes

19h30 – Carijo em Prosa e Verso, Palco Principal

– Fase final I Carijo em Prosa e Verso

22h – Espetáculo com Dorval Dias – Palco Principal

00h – Atrações locais – Paulo Missioneiro, Pedrinho Van – Palco Paralelo (Lonão)

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2024

9h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

14h – Passagem de som para músicos – Palco Principal

19h30 – Carijo Instrumental

– Fase final do Carijo Instrumental

22h – Espetáculo com Renato Borghetti – Palco Principal

00h – Show com Xirú Missioneiro | Thiago Reder e Fabiano Índio – Palco Paralelo (Lonão)

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2024

9h – Abertura da Casa de Cultura Lucy Ardenghi

9h30 – Apresentação de poesias da EMEF Santa Rita de Cássia (Casa de Cultura)

9h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

10h – Palestra com a presença do 2° Guri Farroupilha do RS Arthur Portella Martins – Tema: Hidrografia do RS e os Impactos Ambientais (Casa de Cultura)

13h – Passagem de som

14h – Presença do 2° Piá Farroupilha do RS 23/24 José Pedro Potella Battisti – Tema: Chimarrão (Casa de Cultura)

15h – Apresentação com a EMEF Ignácio Montanha (Casa de Cultura)

19h30 – 21º Carijinho da Canção Gaúcha – Palco Principal

– Fase final do 21º Carijinho da Canção Gaúcha

22h – Espetáculo com o Grupo Mas Bah! – Palco Principal

00h – Show com Lincon Ramos | Os Mateadores – Palco Paralelo (Lonão)

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2024

9h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

9h – Roda de Conversa sobre o Sesquicentenário com a presença do Professor Henrique Pereira Lima, Secretário de Educação Alfredo Ávila, Rômulo Chaves entre outros participantes (Casa de Cultura)

10h – Apresentação Artística com Rômulo Chaves e Gonçalo Siganski Chaves (Casa de Cultura)

11h – Apresentação da EMEI Bem-Me-Quer (Casa de Cultura)

14h – Apresentação EMEI Bem-Me-Quer (Casa de Cultura)

14h – Passagem de som

14h – Saída dos cavalarianos do Monumento da Cuia, saindo com a Chama do Carijo

16h – Chegada dos Cavalarianos na Casa de Cultura

15h – Apresentação CTG Sinuelo da Querência (Casa de Cultura)

20h – Show de abertura com Anelise Severo (Palco Principal)

21h30 – Fase Local do 37º Carijo da Canção Gaúcha (Palco Principal)

23h – Show do intervalo com Daniel Torres

00h – Anúncio das Classificadas (Fase Local)

01h – Show com Marinês Siqueira | Os Chacreiros

SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2024

9h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

9h – Apresentação EMEF Dona Carolina (Casa de Cultura)

10h – Apresentação EMEF Júlio Pereira (Casa de Cultura)

11h – Apresentação EMEF Duque de Caxias (Casa de Cultura)

14h – Passagem de som

14h – ELAS NO CARIJO (EMATER) | CASA DE CULTURA

20h – Show de abertura com Nilton Ferreira (Palco Principal)

21h30 – 1ª Noite | FASE GERAL

23h – Show de encerramento com Chiquito e Bordoneio (Palco Principal)

00h – Show com As Maragatas | Érlon Péricles – Palco Paralelo (Lonão)

SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 2024

9h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

14h – Passagem de som

14h – Apresentação com Artistas Locais (Casa de Cultura)

20h – Espetáculo de abertura com Catherine Vergnes (Palco Principal)

21h30 – 2ª Noite | FASE GERAL

22h30 – Show do intervalo com Mauro Moraes (Palco Principal)

00h30 – Divulgação final de audições da Fase Geral

01h – Show com Walter Morais | Bagualito

DOMINGO, 30 DE JUNHO DE 2024

9h – Abertura do Credenciamento, Secretaria do Carijo

14h – Passagem de som

13h30 – Carijo em Dança – Palco Paralelo (Lonão)

20h – Final do 37º Carijo da Canção Gaúcha

22h – Show com Elton Saldanha (Palco Principal)

00h – Entrega das premiações e resultado

01h – Show com Walter Morais | Bagualito

TODOS OS DIAS:

– Exposição do Grupo Sentinelas no Ar (Casa de Cultura)

– Feira Recanto das Artes

– Mostra de Indústria e Comércio (Mirandão)