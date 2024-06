Sessão solene irá homenagear a Polícia Militar do Distrito Federal

O Senado vai realizar sessão solene na sexta-feira (28), a partir das 14h30, para homenagear o dia da Polícia Militar do Distrito Federal, que começou como instituição ainda no século XIX. O requerimento ( RQS 1130/2023 ) foi apresentado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF) e outros senadores.

“Nesses anos todos de existência, a Polícia Militar do Distrito Federal dedica-se à segurança pública da capital federal, atuando em todas as regiões do DF e trabalhando dia e noite para o seu bem-estar, sempre sob o lema: 'Polícia Militar do Distrito Federal – muito mais que segurança'”, justifica Izalci, no pedido para realizar a homenagem.

História

No requerimento, o parlamentar lembrou que aquela instituição policial foi iniciada por conta da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Em 13 de maio de 1809, Dom João VI criou a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia do Rio de Janeiro com soldados da Guarda Real da Polícia de Lisboa. Também chamada de Corpo de Quadrilheiros, ela se tornou o primeiro núcleo da Polícia Militar do Distrito Federal, com a missão de proteger a cidade do Rio de Janeiro.

Rebatizada algumas vezes, foi posteriormente transferida para a nova capital da República. A PMDF foi instalada em Brasília com profissionais vindos da PM do Rio de Janeiro, oficiais do Exército e mais alguns remanejados de outras instituições de segurança pública.

“Em agosto de 1965, o diretor do então Departamento Federal de Segurança Pública baixou normas para que o comandante geral da corporação, naquela época sediada no Estado da Guanabara, instalasse na nova capital uma unidade administrativa com efeito orgânico de uma Companhia de Polícia Militar. A finalidade dessa companhia era executar o serviço de trânsito do DF”, rememora Izalci.