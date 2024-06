Estado lança novo edital de apoio a empreendedores da economia criativa

Empreendedores no III Ciclo de Residência Criativa e Ocupação do Hub Criativa BirôContar poderão trabalhar em um escritório na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e participar de uma rotina de capacitações, consultorias e ações de conexão. A oportunidade está prevista no edital de chamamento público que está sendo lançado pela Secretaria da Cultura (Sedac), por meio do programa RS Criativo, em parceria com o Ministério da Cultura (MinC). As inscrições estarão abertas de 21 de junho a 8 de agosto, via formulário on-line .

Os selecionados participarão de encontros telepresenciais (on-line, ao vivo e interativos). O certame disponibiliza a possibilidade de inscrição apenas para a ocupação do Hub Criativa Birô, uma base de trabalho coletiva localizada na sede do RS Criativo, na CCMQ.

A seleção proporcionará infraestrutura, networking com outras empresas e suporte gerencial para orientar quanto à gestão do negócio e à sua competitividade. “O objetivo é oferecer suporte a empreendedores para o desenvolvimento de iniciativas de sucesso, colaborar com a criação e a consolidação de negócios que tenham produtos e serviços inovadores no âmbito da economia criativa gaúcha e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado do Estado”, explica a secretária da Cultura, Beatriz Araujo.

“Ao integrar-se ao Ciclo de Residência Criativa, o empreendedor estará participando de uma fase de amadurecimento, validação e ajuste de seu projeto, além de potencializar o intercâmbio com outros setores da economia criativa a fim de aproveitar as oportunidades nesse ambiente colaborativo. Será, ainda, um caminho possível para o empreendedor criativo conhecer melhor a sua singularidade e fazer conexões com outros setores”, afirma o coordenador do programa RS Criativo, Silvio Bento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 98445-8985 e pelo e-mail [email protected].