Vanderlan critica 'erros e exageros' em processos do 8 de Janeiro

Senado Federal Há 29 minutos Em Senado Federal Eduardo Gomes: projeto sobre IA exige análise aprofundada e debate democrático Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (19), o senador Eduardo Gomes (PL-TO) fez um balanço sobre a tramitação do PL 2.338/2023 , projeto...

Senado Federal Há 2 horas Em Senado Federal Magno Malta critica projeto sobre legalização de cassinos e bingos O senador Magno Malta (PL-ES) criticou na quarta-feira (19) a aprovação de projeto de lei que legaliza cassinos, bingos e jogo do bicho no Brasil (...

Senado Federal Há 2 horas Em Senado Federal Nelsinho defende manejo integrado do fogo para combater incêndios no Pantanal Os incêndios florestais que atingem o Pantanal foram tema do pronunciamento que o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) fez na quarta-feira (19). Ele afir...