Janaína Farias destaca fortalecimento do SUS no governo Lula

Em pronunciamento nesta quarta-feira (19), a senadora Janaína Farias (PT-CE) destacou avanços no setor da saúde pública sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Janaína ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) e os investimentos do governo federal.

— O SUS é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro, refletindo o compromisso do presidente Lula com um sistema público de saúde robusto. Estamos fortalecendo esse sistema sob a liderança de Nísia Trindade, primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde e a presidir a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). Desde o início do governo, a PEC da transição garantiu R$ 16,6 bilhões adicionais para a saúde, assegurando a continuidade de diversas políticas públicas.

A senadora mencionou a expansão das equipes de saúde da família e das equipes de saúde bucal e multiprofissional, para a atenção básica nos municípios. Janaína citou também o aumento no orçamento do Programa Farmácia Popular e a retomada do Programa Mais Médicos.

— Já criamos 2.360 novas equipes de saúde da família e planejamos mais 3.030 equipes de saúde bucal para 2024. Esse investimento é crucial para os municípios que mais precisam de atenção básica, e a cobertura vacinal melhorou significativamente com 13 das 16 principais vacinas apresentando crescimento. [...] Em 2024, o orçamento do Programa Farmácia Popular será de R$ 5,4 bilhões, garantindo a distribuição de medicamentos essenciais e produtos de higiene feminina. O Mais Médicos ampliou o número de profissionais de 13.276 em 2022 para 25.421 em 2023, beneficiando 96 milhões de brasileiros em municípios vulneráveis.

Outros pontos abordados pela senadora foram o programa Brasil Sorridente e o Samu.

— O programa Brasil Sorridente recebeu R$ 3,8 bilhões, o maior investimento da história, beneficiando 127 milhões de pessoas. E o Samu, que completou 20 anos, tem a meta de atingir 100% da população até 2026, com 1,8 mil novos veículos por ano e um orçamento de R$ 1,7 bilhão para 2024.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Guilherme Oliveira