Aprovadas indicações de embaixadores para Nigéria, Gana e Dinamarca

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (19) indicações para a chefia de representações diplomáticas do Brasil na Nigéria; em Gana, Serra Leoa e Libéria; e na Dinamarca e Lituânia. A aprovação das indicações dos embaixadores será comunicada à Presidência da República. Antes da aprovação no Plenário, todos os indicados passaram por sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), que aprovou as indicações.

Nigéria

O diplomata Carlos José Areias Moreno Garcete assumirá o cargo de embaixador do Brasil na Nigéria. A indicação ( MSF 1/2024 ) recebeu o voto favorável do relator, senador Cid Gomes (PSB-CE). Garcete graduou-se em direito em 1993 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ingressou no Instituto Rio Branco em 1995 e, em 2014, finalizou o Curso de Altos Estudos da instituição.

Entre 1998 e 2001, foi assessor internacional na Vice-Presidência da República e, de 2005 a 2006, no governo do estado de São Paulo. Depois disso, atuou como cônsul-geral-adjunto em Roma, de 2014 a 2018, e em Miami, de 2019 a 2022. Atualmente é ministro-conselheiro na embaixada em Bruxelas. A indicação foi aprovada por 45 votos favoráveis e 1 voto contrário,

Gana, Serra Leoa e Libéria

A diplomata Mariana Gonçalves Madeira foi aprovada para o cargo de embaixadora do Brasil em Gana, Serra Leoa e Libéria. A representação brasileira nos três países é coordenada cumulativamente pela embaixada em Acra, capital de Gana. A mensagem da indicação ( MSF 92/2023 ), aprovada por 40 votos favoráveis e uma abstenção, foi relatada pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP).

Mariana Madeira graduou-se em relações internacionais, em 1993, e em comunicação social, em 1998, pela Universidade de Brasília (UnB). Também pela UnB, concluiu o mestrado em história, em 1997. Ingressou no Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros, em 1995 e, em 2013, finalizou o Curso de Altos Estudos da instituição. Entre 2018 e 2019, coordenou a Secretaria de Controle Interno do Ministério das Relações Exteriores (MRE). Depois disso, atuou como cônsul-geral-adjunta em Sydney, na Austrália, de 2019 a 2022. Atualmente é coordenadora-geral de cooperação técnica com países desenvolvidos.

Dinamarca e Lituânia

O diplomata Leonardo Luís Gorgulho Nogueira Fernandes vai assumir o cargo de embaixador na Dinamarca e na Lituânia. Aprovado por 41 votos favoráveis, a indicação ( MSF 2/2024 ) teve como relator o senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Nogueira Fernandes nasceu no Rio de Janeiro em 1971 e formou-se em direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 1993. No mesmo ano, ingressou no Instituto Rio Branco e, em 2007, concluiu o curso de Altos Estudos da instituição. Entre 2020 e 2021, dirigiu o Departamento Consular e, depois, assumiu a função de secretário de Comunicação e Cultura, que exerceu até 2022. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura, onde atuou até 2023. Atualmente, aos 52 anos, é secretário de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares e Jurídicos.

Carlos José Areias Moreno Garcete em sua sabatina na CRE - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A diplomata Mariana Gonçalves Madeira durante sabatina na CRE - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado