CDH decide por adoção do Símbolo Internacional de Acessibilidade

Senado Federal Há 54 minutos Em Senado Federal Senado aprova Mauro Campbell para ser o novo corregedor do CNJ Por 62 votos favoráveis, um contrário e uma abstenção, o Plenário aprovou nesta quarta-feira (19) a indicação do ministro Mauro Luiz Campbell Marqu...

Senado Federal Há 1 hora Em Senado Federal Pacheco atende pedido do governo e adia projetos que mexem em regras tributárias Após o pedido do governo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou a votação de dois projetos que buscam equilibrar as relações entre pagador...