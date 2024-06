Cleitinho repudia declaração de Lula sobre bebê fruto de estupro ser 'monstro'

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou, em pronunciamento na terça-feira (18), declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o projeto, que tramita na Câmara, que equipara a homicídio o aborto após 22 semanas de gestação. “Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre desta menina?”, disse o presidente. O parlamentar argumentou que um bebê nunca é um monstro, independentemente do motivo em que foi gerado, e ressaltou que a criança é uma vítima, assim como a mãe.

—Nunca que um bebê, independentemente do motivo por que ele foi gerado, se foi de um estupro, é um monstro! Ele é vítima, ele é inocente, como a mãe! Ele é inocente! O monstro da história é o estuprador! [...] O que a gente tem que tratar aqui para prevenir e não ter que remediar é de aumentar a pena para o estuprador.

O senador também criticou o veto de Lula ( VET 8/2024 ), que trata da saída temporária de presos do regime semiaberto.

— E deixa eu te falar o que acontece. Quando um bandido, quando um criminoso vai para a "saidinha", sabe o que ele faz além de roubar e de matar? Ele vai estuprar!

Cleitinho também destacou fala em que Lula declara ser pessoalmente contra a taxação de compras internacionais de até US$ 50. O parlamentar pediu que o presidente vete o projeto, que ficou conhecido como "taxa das blusinhas" ( PL 914/2024 ).

O senador ainda criticou as viagens internacionais feitas por Lula e afirmou que as agendas no exterior estão custando caro ao povo brasileiro.

— Outro que vi aqui gastando muito, mas está gastando muito, querem ver, vou mostrar para vocês aqui: viagens de filhos de Lula já custaram quase R$ 6 milhões no atual governo. Vamos vetar isso aqui. Eu fico imaginando meus filhos, o governo ter que bancar viagens dos meus filhos. É demais para mim. Então está na hora de você começar a vetar esses gastos públicos exagerados, vamos começar a vetar. Se o país está quebrado, está em déficit, começa a vetar essa gastança e comece primeiro com você [Lula] dando bom exemplo.