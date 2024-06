Dia mundial do orgulho autista será tema de audiência na Câmara

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (18), audiência pública sobre o dia mundial do orgulho autista.

O debate foi sugerido pelo deputado Luiz Couto (PT-PB) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 9.

"O Dia Mundial do Orgulho Autista é uma iniciativa da organização Aspies for Freedom , cada vez mais conhecida do Brasil. Trata-se de uma oportunidade para combater preconceitos e visões negativas sobre o autismo", afirma o deputado.