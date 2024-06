Comissão promove debate sobre a segurança hídrica do Brasil

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (18), audiência pública com o tema "A segurança Hídrica do Brasil está em risco".

O debate atende a pedido do deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que citou a realização, no ano passado, da 1ª edição da Virada Parlamentar Sustentável – VPS. "Trata-se de um amplo movimento da sociedade civil organizada, liderado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade no âmbito da Rede Advocacy Colaborativo (RAC), com o intuito de reunir e debater as principais agendas socioambientais no Parlamento nacional", explica o deputado na justificativa do pedido. "É um desafio e tanto, considerando a urgência do enfrentamento à mudança climática, a necessidade de reverter os retrocessos sofridos sobretudo durante a última gestão do governo federal, e o perfil mais conservador do atual mandato legislativo", continua.

A audiência será interativa; confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

O debate será realizado a partir das 10 horas, no plenário 3.