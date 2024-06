Comissão sobre mudanças climáticas debate Código Florestal e estiagem na Amazônia

A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas promove audiência pública nesta terça-feira (18) para debater o atual estágio de implementação do Código Florestal e uma possível estiagem na Amazônia neste ano.

A reunião ocorre às 14 horas, no plenário 3 da ala Senador Alexandre Costa.

A sugestão para debater o Código Florestal foi apresentada pelo deputado Nilto Tatto (PT-SP). No mês de aniversário de 12 anos da lei, ele quer discutir o restabelecimento de áreas florestais degradadas. "Dados do Termômetro do Código Florestal mostram um déficit de vegetação nativa no País que deveria ser protegida a título de reserva legal ou Áreas de Preservação Permanente de aproximadamente 19 milhões de hectares", destacou Tatto.

O outro requerimento da audiência, sobre o enfrentamento de uma eventual nova estiagem na Amazônia, foi sugerido pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM). Ele destaca que todos os indicadores ambientais apontam para uma estiagem severa na Amazônia neste ano. “O nível do rio Amazonas, no trecho localizado no Peru, já começou a descer significativamente de forma precoce. Apesar de ser o período de cheia, 70% do território amazonense enfrentam secas variando entre moderada, grave e extrema, enquanto os 30% restantes sofrem de secas leves”, afirma.