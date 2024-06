Comissão dos 200 anos da Confederação do Equador apresenta relatório de visitas

A Comissão em Comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador (CTI200CONFEQ) vai apresentar nesta terça-feira (18) os resultados e encaminhamentos de visitas e reuniões realizadas em Fortaleza e Recife. O relatório das diligências, com fotos e resumos dos encontros, será discutido na reunião.

As duas cidades foram escolhidas por estarem diretamente ligadas ao movimento histórico. As ações estavam previstas no planejamento das atividades comemorativas do bicentenário da revolta, iniciada em 1824 no Nordeste contra a monarquia de Dom Pedro I e em defesa da implantação de um regime republicano.

A programação do bicentenário foi debatida em reunião com a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. As atividades comemorativas começam a partir de 2 de julho e devem continuar ao longo de todo o ano de 2024.

“O objetivo é destacar a importância do resgate histórico do movimento para o nosso estado, que marcou a nossa identidade política no país. Vamos comemorar o bicentenário com debates que vão ganhar as ruas e, ao mesmo tempo, o espaço acadêmico, além de atividades que vão desde o lançamento oficial das comemorações do bicentenário até ações como concursos de redação, eventos científicos e culturais”, afirmou a vice-governadora em publicação nas redes sociais.

Dentre as iniciativas previstas pela CTI200CONFEQ estão a produção de um documentário, a criação de um site, publicações, audiências públicas e uma exposição iconográfica sobre a Confederação do Equador. As visitas e reuniões, além de permitirem a coleta do material de pesquisa, vão facilitar na escolha de localidades para filmagens e possíveis entrevistados.



Ceará e Pernambuco

Em Pernambuco, a comitiva do Senado formada por assessores e técnicos visitou as universidades federal e estadual, além dos museus de Recife e do estado. Também houve reuniões no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, na Arquidiocese de Olinda e Recife, e na Grande Loja Maçônica do estado.

No Ceará, a delegação teve reuniões com representantes da Secretaria de Cultura, do Museu estadual, do Arquivo Público e do Sindicato dos Fazendários (Sintaf) para mapear fontes documentais, iconográficas e indicações de eventos culturais e científicos alusivos à data.

O relatório da diligência detalha o acervo identificado pelas equipes, como a coleção "Outras Histórias", do Museu do Ceará; o fac-símile do Diário do Governo de 1824, documentação digitalizada pela Hemeroteca Digital; além de publicações, peças teatrais e um documentário em produção pela TV Assembleia do estado.

Também foram mapeados locais históricos como o memorial na região de Campos Sales, onde viveu Bárbara de Alencar, apontada como possível financiadora do movimento de 1824; e a Praça dos Mártires, em Fortaleza, onde ocorreram as execuções de líderes da Confederação do Equador.

Além de encontros com professores, pesquisadores e historiadores nas universidades federal e estadual cearenses, os representantes da comissão visitaram a Secretaria de Cultura e o Instituto do Ceará. O objetivo foi conhecer a rede de museus e arquivos, avaliar fontes manuscritas e iconográficas e obter informações sobre programações regionais relacionadas ao aniversário da confederação.