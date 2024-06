Preparação para as Olimpíadas de Paris é tema de audiência na Câmara na quarta

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados promove nesta quarta-feira (19) audiência pública com o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Rogério Sampaio, sobre os preparativos para as Olimpíadas de Paris 2024, que serão realizadas de 26 de julho a 11 de agosto.

O debate atende a pedido dos deputados Delegado da Cunha (PP-SP) e Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF) e será realizado às 15 horas, no plenário 4.

Essa audiência será interativa, envie suas perguntas.

Delegado da Cunha afirma que é preciso ouvir o COB, porque a entidade lidera o programa olímpico no País e recebe importante fatia financeira oriunda das loterias da Caixa Econômica Federal.

"O trabalho desenvolvido pelo COB últimos anos nos traz boas perspectivas de que o Brasil continue fortalecendo suas políticas direcionadas ao alto rendimento, como também nos dá sólidas esperanças de que o País suba ainda mais no ranking de medalhas nesta edição olímpica", aposta o deputado.

Já Cesar Ribeiro afirma que a audiência promove a transparência e fortalece a relação entre o COB, os atletas e a comunidade esportiva brasileira, "garantindo que as decisões tomadas estejam alinhadas com os interesses e as expectativas da população".