Comissão debate a incidência de casos de Alzheimer no Brasil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (19), audiência pública sobre a incidência de casos de Alzheimer no Brasil. O debate atende a pedido do deputado Ossesio Silva (Republicanos-PE) e será realizado às 15 horas, no plenário 12.

Segundo o parlamentar, projeções indicam um crescimento contínuo do número de pessoas com demência, sobretudo acima de 85 anos. No Brasil, afirma, cerca de 1,2 milhões de pessoas vivem com alguma forma de demência e cerca de 100 mil novos casos são diagnosticados por ano.

"Pelo conhecimento adquirido sobre o curso evolutivo das demências, é possível fazer um planeamento adequado dos cuidados médicos, apesar da inexistência de um tratamento capaz de interromper ou reverter o curso da doença", afirma Ossesio Silva.