Ministro de Minas e Energia expõe a deputados a política do seu ministério

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados recebe nesta quarta-feira (19) o ministro da área, Alexandre Silveira. O debate será realizado às 10 horas, no plenário 14, a pedido do deputado Max Lemos (PDT-RJ). Confira a pauta.

Os deputados devem discutir com o ministro, por exemplo, a questão da transição energética. Max Lemos considera essa pauta global de extrema importância. "O ministro deve apresentar informações sobre as políticas, estratégias e ações do governo em relação à migração para fontes de energia renovável, como a energia eólica, solar e de biomassa", esclareceu.

Outros temas que devem ser objeto da audiência pública são as compensações ambientais em relação à conclusão da usina nuclear Angra 3; o aumento da conta de luz devido à migração de clientes para o mercado livre de energia.