Comissão debate exploração de petróleo na bacia sedimentar do Tacutu em Roraima

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (18), a viabilidade da exploração de petróleo na bacia sedimentar do Tacutu em Roraima, e seus impactos diretos na economia do estado. O debate atende a pedido do deputado Gabriel Mota (Republicanos-RR).

O parlamentar destaca que o estado enfrenta desafios significativos na busca do progresso, uma vez que a maior parte de seu território é dedicada a terras indígenas, reservas naturais e parques nacionais. "A limitação dessas áreas disponíveis para a agricultura e a pecuária tem impacto direto no desenvolvimento socioeconômico local", afirma.

Gabriel Mota entende que exploração petrolífera é uma promissora oportunidade para impulsionar a economia de Roraima, criar empregos, gerar receitas fiscais e fomentar o crescimento de outros setores correlacionados.

"Os recursos provenientes dessa exploração poderão ser direcionados para investimentos estratégicos em conservação ambiental, educação, infraestrutura e outros programas capazes de deixar um legado positivo e duradouro de desenvolvimento para toda a população", acrescenta.

O debate será realizado a partir das 10 horas, no plenário 14.