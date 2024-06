Lei cria Dia Nacional do Imigrante Grego, a ser comemorado em 21 de setembro

Entrou em vigor a Lei 14.884/24 , que cria o Dia Nacional do Imigrante Grego, a ser comemorado em 21 de setembro. A data se refere à chegada do capitão Nicolau Savas, em 1883, trazendo os primeiros gregos ao Brasil. O dia escolhido também coincide com a fundação da Coletividade Helênica de Santa Catarina, onde os imigrantes pioneiros passaram a viver.

A lei teve origem no Projeto de Lei 3231/23, de autoria do deputado Dr. Zacharias Calil (União-GO), aprovado em 2023 na Câmara e neste ano no Senado.

Na Câmara, a proposta foi relatada pelo deputado Dr. Frederico (PRD-MG), na Comissão de Cultura; e pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), na Comissão de Constituição e Justiça.