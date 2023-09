Paim celebra crescimento da 46ª Expointer e R$ 4 bilhões em negócios

O senador Paulo Paim (PT-RS) destacou em pronunciamento nesta segunda-feira (4) a 46ª Expointer, realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Segundo o parlamentar, o evento mostra o que há de melhor no cenário agropecuário, agroindustrial e também na agricultura familiar, sendo ponto de encontro entre a inovação, a tecnologia e a tradição do setor.

Paim afirmou que a exposição deste ano gerou R$ 4 bilhões em negócios, superando em 11% o número da edição anterior. Segundo o senador, mais de 618 mil visitantes passaram pelo local, o que representa uma alta de cerca de 6% em relação a 2022.

O senador ressaltou a importância do pavilhão da agricultura familiar, que, segundo ele, bateu recorde de participação. Paim disse que 372 empreendimentos do setor participaram do evento, gerando R$ 8,6 milhões em vendas.

— Isso demonstra o vigor, a vitalidade da agricultura familiar. A força de pequenos empreendedores, que têm uma participação fundamental em nossa economia e na preservação de nossas tradições. […] Investir nesse setor da economia é acreditar na geração de emprego e de renda, no desenvolvimento sustentável, no respeito ao meio ambiente, na diversidade, no ecossistema, na segurança alimentar, no combate ao êxodo rural e no crescimento do país na sua essência e, naturalmente, na sua realidade— disse o senador.