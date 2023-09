Confúcio defende melhorias na educação para o desenvolvimento do Brasil

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendeu a necessidade de assegurar escolas de qualidade acessíveis a todos no país, especialmente aos menos favorecidos. Para ele, essa providência é fundamental para a criação de uma base de justiça social e igualdade.

— A escola boa deve estar na periferia; a escola boa deve estar disponível para os pobres, porque os ricos pagam pelas suas melhores escolas para seus filhos. Então, se nós não promovermos a equidade na educação, verdadeiramente, nós continuaremos sendo um país desigual e dificilmente atingiremos patamares de desenvolvimento econômico e social — alertou.

Confúcio elogiou a implementação da Base Nacional Curricular de 2020, que busca a padronização de disciplinas fundamentais, como matemática, língua portuguesa e inglês, com o intuito de melhorar o ensino no Brasil, mas ressaltou que ainda é preciso assegurar "investimentos sérios" por parte do governo, citando o exemplo do estado do Ceará como referência a ser seguida.

O senador reforçou que é essencial modernizar o sistema educacional para atender às demandas do século XXI e às necessidades dos alunos e professores da atualidade, reforçando que tem defendido a educação como a “chave para o desenvolvimento nacional”. O parlamentar ressaltou ainda que as reformas em outras áreas não terão sucesso sem uma educação de qualidade.

— Nós estamos discutindo a reforma tributária aqui. Vem aí a reforma administrativa, veio a reforma trabalhista, veio a reforma previdenciária, e pode vir uma reforma [...]; certo é que sem educação de qualidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só a educação é capaz de promover o desenvolvimento para todos, com justiça social, com equidade — concluiu.