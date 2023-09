Gurias do Yucumã Garantem Vaga na Próxima Fase do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino

As Gurias do Yucumã, equipe de Tenente Portela, conquistaram a classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino ao vencer o Vidal Pró de Porto Alegre por 2 a 0. Com essa vitória, a equipe assegurou o segundo lugar na tabela de classificação, garantindo a vaga com uma rodada de antecedência.

Nesse torneio, das 8 equipes que disputam a primeira fase, apenas 4 avançam para a próxima etapa. Com a classificação já garantida, Juventude e Gurias do Yucumã ocupam duas dessas vagas. As outras duas serão decididas entre Cruzeiro, Brasil de Farroupilha, Elite e Futebol com Vida.

A próxima partida das Gurias do Yucumã na primeira fase será contra o Futebol com Vida, em Viamão, no próximo domingo às 15 horas. Mesmo com a vaga assegurada, a equipe busca manter o bom desempenho e continuar avançando na competição.

