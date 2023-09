Município de Derrubadas adquire veículo para a saúde com emenda parlamentar

O novo veículo será destinado ao transporte de pacientes, profissionais da saúde e para outros serviços relacionados à saúde. A aquisição foi justificada pela necessidade de melhorar o acesso aos serviços de saúde em Derrubadas, especialmente para aqueles que precisam se deslocar para tratamentos em outras cidades.

Essa iniciativa demonstra o compromisso do município em fornecer um atendimento de saúde mais eficiente e acessível à comunidade, garantindo que todos possam receber os cuidados de saúde necessários de forma adequada e oportuna. A emenda parlamentar desempenhou um papel importante nesse esforço, contribuindo para melhorias na infraestrutura de saúde do município.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província