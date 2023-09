49ª FETRELI: Semana literária e cultural encanta Três Passos com palestras e atrações

A 49ª edição da FETRELI (Feira Três-passense do Livro) teve início no sábado, 2 de setembro, e continuará até sexta-feira, 8 de setembro, promovendo uma semana repleta de atividades literárias e culturais em Três Passos. A solenidade de abertura oficial ocorreu no sábado de manhã, com a presença de autoridades, a visitação do público e o evento "Café de Cambona".

No decorrer da semana, destacou-se a palestra com o tema "A jornada do herói: Consciência, Crescimento e Autorrealização", proferida pelo professor Alain Kalemma, da UCCEF. Além disso, o evento ofereceu diversas atrações culturais, incluindo apresentações de dança e teatro, bem como um show da Ipi Banda, composta por estudantes do Colégio Ipiranga.

A feira está aberta para visitação gratuita das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 21h, permitindo que o público desfrute das atividades literárias e culturais oferecidas durante a semana. A FETRELI é uma oportunidade para os amantes da literatura e da cultura se envolverem em diversas experiências enriquecedoras.

