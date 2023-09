Chuva forte e ventos causam estragos em várias regiões do Rio Grande do Sul

No domingo à noite, uma intensa tempestade atingiu quase todo o estado do Rio Grande do Sul, causando estragos significativos em várias regiões. Na região metropolitana, ocorreram danos em algumas áreas e quedas de energia elétrica em diversos pontos, afetando tanto a metropolitana quanto a região serrana. Na nossa região, os acumulados de chuva foram significativos em diversos municípios, acompanhados por ventos fortes e, em alguns casos, granizo. Apesar da queda de granizo, não houve relatos de grandes estragos em cidades afetadas por essa condição climática.

A cidade de Redentora, por exemplo, ficou sem energia elétrica na manhã seguinte devido à rede elétrica danificada pela tempestade. Por volta das 20h15min de domingo, uma forte chuva com granizo de pequeno porte e ventos fortes causou danos em residências, na rede elétrica e derrubou várias árvores na cidade. Algumas residências sofreram danos significativos, como a perda de telhados e cumeeiras devido à força dos ventos.

Outra cidade afetada foi Miraguaí, onde fortes rajadas de vento atingiram a região na mesma noite. O vento atingiu velocidades superiores a 70 km/h, o que é considerado uma situação de emergência. Uma residência localizada na Avenida Ijuí, no centro da cidade, teve seu telhado arrancado pelo vento e arremessado sobre a casa vizinha, causando danos materiais aos moradores, mas felizmente não houve feridos.

Próximas horas:

A previsão do tempo para esta segunda-feira indica que Tenente Portela e os municípios próximos continuarão sob a influência de chuvas intensas. Durante a tarde, espera-se que o volume de chuva seja ainda mais expressivo, com uma tendência de acumulados chegando a 80 milímetros. A temperatura máxima para a tarde está prevista para alcançar os 22 graus.

A boa notícia é que a chuva deve dar uma pausa amanhã, proporcionando um alívio temporário nas condições climáticas. No entanto, os moradores da região devem se preparar para um retorno das chuvas na próxima quarta-feira, e mais uma vez, espera-se que os acumulados de chuva sejam significativos.

