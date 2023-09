Gurias do Yucumã buscam classificação em confronto decisivo no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino

O time das Gurias do Yucumã/Flamengo está a um passo de garantir sua vaga na próxima fase do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Para isso, basta vencer o próximo jogo em casa contra o Vidal Pro de Porto Alegre, marcado para o domingo. Até o momento, em cinco rodadas disputadas, a equipe de Tenente Portela acumulou 12 pontos e se encontra em segundo lugar na tabela de classificação, com uma vantagem de sete pontos sobre o Cruzeiro, o primeiro time fora da zona de classificação.

Uma vitória nesse confronto garantirá, no mínimo, a manutenção da vantagem para as adversárias. Restando apenas uma rodada para o fim da primeira fase, as chances de que as rubro-negras não avancem são muito pequenas. O Flamengo pode até se classificar nesta rodada, mesmo em caso de derrota, desde que o Vidal Pro perca para o lanterna Guarani de Bagé no mesmo dia.

As probabilidades são mais uma formalidade, pois as chances de classificação das Gurias do Yucumã são altas. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados da primeira fase seguirão para a segunda fase, onde se unirão ao Grêmio e Internacional. Nesta etapa, as seis equipes se enfrentarão em turno único e os quatro melhores seguirão para as semifinais.

O grande objetivo do Flamengo na temporada é conquistar uma vaga para o Brasileiro A3 do próximo ano. Para isso, é necessário pelo menos chegar às semifinais, desde que os outros três semifinalistas sejam Grêmio, Inter e Juventude. Caso outra equipe se classifique entre os quatro, o Flamengo precisará terminar a competição no mínimo em terceiro lugar.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província